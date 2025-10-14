Rahasia Aice Jadi Es Krim Favorit Keluarga Indonesia, Simak Nih

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah panasnya persaingan industri es krim di Indonesia, Aice kembali membuktikan diri sebagai merek yang paling melekat di hati masyarakat.

Tahun ini, Aice menyabet Top Brand Award 2025 dan Top Brand for Kids Award 2025, melanjutkan catatan gemilang selama tujuh tahun berturut-turut.

Prestasi itu bukan sekadar simbol popularitas. Lebih dari itu, penghargaan itu menjadi bukti bahwa inovasi dan kualitas yang diusung Aice benar-benar diterima konsumen.

Menurut hasil riset independen Frontier Group yang melibatkan lebih dari 15.000 responden di 15 kota besar Indonesia, Aice berhasil mempertahankan posisi puncak melalui Top Brand Index (TBI).

Indeks tersebut mengukur tiga aspek utama: mind share, market share, dan commitment share.

Artinya, Aice bukan hanya paling sering disebut dan dibeli, tetapi juga paling diingat dan dipercaya konsumen sejak 2019 hingga kini.

Salah satu kunci kesuksesan Aice ialah kemampuannya memahami keinginan konsumen, terutama anak-anak.

Produk seperti Crispy Balls Cookies n’ Cream—bola es krim dengan saus cokelat meleleh di dalamnya—menjadi contoh bagaimana inovasi rasa bisa membawa pengalaman baru di setiap gigitan.