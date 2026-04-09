Rahasia Audi E7X Mengungguli Porsche Macan EV dan Xiaomi YU7 Max

jpnn.com - Audi E7X menunjukkan taringnya di lintasan balap. Dalam pengujian di Asia’s First Ridge Circuit, SUV listrik ini sukses mengungguli sejumlah rival kuat, termasuk Porsche Macan Electric dan Xiaomi YU7 Max.

Lintasan sepanjang 2,42 km itu dikenal teknis, dengan 31 tikungan serta perubahan elevasi hingga 71 meter.

Namun, tantangan tersebut justru menjadi panggung unjuk gigi bagi E7X.

SUV listrik Audi mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,93 detik—tercepat di antara semua SUV yang diuji di sirkuit tersebut.

Di belakangnya, Macan Electric membukukan waktu 1 menit 49,09 detik, sementara Xiaomi YU7 Max menyusul dengan 1 menit 52,23 detik.

Sejumlah model lain seperti Lotus Eletre S+, Li Auto i6 AWD, hingga Tesla Model Y AWD juga masuk daftar, tetapi belum mampu menandingi catatan E7X.

Audi menyebut keunggulan ditopang oleh konfigurasi dual-motor penggerak semua roda (AWD) yang menghasilkan tenaga hingga 500 kW atau setara 670 hp, dengan torsi puncak 800 Nm.

Akselerasi 0-100 km/jam diklaim tuntas dalam 3,9 detik—angka yang cukup agresif untuk SUV berbodi besar.