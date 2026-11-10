Rahasia Besar Terbongkar Sebelum Bali United Ketemu Persib

jpnn.com - GIANYAR - Bali United menjadi tim paling subur hingga pekan ke-9 Super League.

Dari sembilan pertempuran, tim yang menyandang julukan Serdadu Tridatu itu mencetak 26 gol. Musim lalu, Bali United mencetak 50 gol sepanjang 34 pertandingan.

Apa rahasia besar dari galaknya Bali United di sembilan laga awal musim ini?

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan timnya musim ini tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain.

Menurutnya, kekuatan Bali United musim ini terletak pada makin banyaknya pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol.

Saat Bali United menang 3-0 dari Persik Kediri ada Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio yang menjadi pencetak gol.

Menurut Johnny, kualitas skuad musim ini memberikan lebih banyak pilihan dalam membangun serangan. Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang menunjukkan perkembangan, termasuk dari kondisi fisik dan kontribusinya dalam mencetak gol.

“Menurut saya, tim-tim lawan cukup tangguh, mereka juga sadar bahwa tim ini adalah tim yang bagus. Memiliki gaya permainan yang baik, pemain-pemain berkualitas, dan rencana permainan yang jelas," ujar pelatih asal Belanda itu.