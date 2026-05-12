Rahasia di Balik Kebangkitan Arema FC Mulai Terkuak
jpnn.com - Arema FC menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainan setelah berhasil menang telak atas PSM Makassar.
Duel pekan ke-32 BRI Super League itu berakhir dengan skor 3-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (9/5/2026).
Hasil positif tersebut tidak lepas dari penyesuaian strategi yang diterapkan oleh Pelatih Arema Marcos Santos.
Juru taktik asal Brasil itu perlahan mengubah karakter permainan Singo Edan menjadi lebih seimbang antara menyerang dan bertahan.
Santos tampak berhasil memperbaiki kestabilan tim yang sempat naik turun.
Pada awal musim, Arema FC lebih sering menggunakan pola empat bek. Namun, kini struktur permainan berubah dengan penambahan satu bek sehingga organisasi pertahanan menjadi lebih padat.
Perubahan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dipicu kondisi skuad yang sempat tidak ideal akibat beberapa pemain bertahan mengalami cedera.
"Bagi saya ini juga pengalaman baru untuk makin mengenal Liga Indonesia seiring berjalannya kompetisi."
