JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Rahasia Fajar/Fikri Mengalahkan Wakil Malaysia di 32 Besar All England 2026

Rahasia Fajar/Fikri Mengalahkan Wakil Malaysia di 32 Besar All England 2026

Rahasia Fajar/Fikri Mengalahkan Wakil Malaysia di 32 Besar All England 2026
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang All England 2026 melawan ganda putra Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melangkah ke 16 besar All England 2026 seusai mengalahkan wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3) ganda putra ranking lima dunia itu menang dua gim langsung 21-9, 21-17.

Pada laga itu, pasangan asal klub SGS Bandung tampil solid dengan menekan lawan sepanjang pertandingan.

Permainan pasangan berakronim FaFi itu sempat menurun di gim kedua sebelum akhirnya mengunci kemenangan dalam tempo 32 menit.

“Pertandingan pertama tadi memang laju shuttlecock agak sedikit berat jadi kalau misalkan langsung menyerang itu jadi bumerang buat kami.” 

“Defense pasangan Malaysia luar biasa bagus. Kami lebih banyak mengontrol permainan, lebih bermain rileks, enjoy, dan tidak terburu-buru,” ungkap Fajar.

Dengan kemenangan itu, Fajar/Fikri akan jumpa juniornya yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. 

Ganda putra asal klub PB Djarum itu pada laga sebelumnya mengalahkan wakil Korea, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju lewat pertarungan rubber game 17-21, 21-12, 21-19.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri ungkap kunci kemenangan di babak 32 besar All England 2025 melawan wakil Malaysia, Selasa (3/3)

