Rahasia Fajar/Fikri Mengalahkan Wakil Malaysia di 32 Besar All England 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melangkah ke 16 besar All England 2026 seusai mengalahkan wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.
Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3) ganda putra ranking lima dunia itu menang dua gim langsung 21-9, 21-17.
Pada laga itu, pasangan asal klub SGS Bandung tampil solid dengan menekan lawan sepanjang pertandingan.
Permainan pasangan berakronim FaFi itu sempat menurun di gim kedua sebelum akhirnya mengunci kemenangan dalam tempo 32 menit.
“Pertandingan pertama tadi memang laju shuttlecock agak sedikit berat jadi kalau misalkan langsung menyerang itu jadi bumerang buat kami.”
“Defense pasangan Malaysia luar biasa bagus. Kami lebih banyak mengontrol permainan, lebih bermain rileks, enjoy, dan tidak terburu-buru,” ungkap Fajar.
Dengan kemenangan itu, Fajar/Fikri akan jumpa juniornya yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
Ganda putra asal klub PB Djarum itu pada laga sebelumnya mengalahkan wakil Korea, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju lewat pertarungan rubber game 17-21, 21-12, 21-19.
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri ungkap kunci kemenangan di babak 32 besar All England 2025 melawan wakil Malaysia, Selasa (3/3)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- All England 2026: 3 Tunggal Putra China Gugur, Termasuk Si Nomor 1 Dunia
- Fajar/Fikri Jadikan All England 2026 Ajang Balas Dendam kepada Raymond/Joaquin
- Hasil 32 Besar All England 2026: Perang Saudara Sektor Ganda Putra Tercipta
- Debut di All England 2026, Raymond/Joaquin Kalahkan Wakil Korea
- Kejutan di All England 2026, Leo/Bagas Ikuti Jejak Shi Yu Qi Gugur di 32 Besar
- Jadwal All England 2026, Menanti Debut Raymond/Joaquin