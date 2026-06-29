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Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026

Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026
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Detik-detik terjadinya gol semata wayang dalam laga 32 Besar Piala Dunia 2026 Afrika Selatan vs Kanada. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - LOS ANGELES - Kanada menjadi negara pertama yang masuk 16 Besar Piala Dunia 2026.

Pada 32 Besar di Los Angeles, Senin (29/6) dini hari WIB, Kanada menang tipis dan dramatis dari Afrika Selatan.

Tipis karena cuma 1-0, dan dramatis lantaran gol tercipta pada menit 90+2, di saat nyaris seluruh isi Stadion Los Angeles meyakini laga harus dianjutkan ke babak ekstra.

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"Saya sudah tidak tahu waktu. Namun, saat saya mencetak gol, oh, mungkin ini sudah hampir berakhir," tutur si pencetak gol semata wayang pada laga tersebut Stephen Eustaquio.

Dia pun mengungkap rahasia gol tersebut. "Saat saya menendang, saya merasa semua pemain ikut menendang bersama saya. Semua orang memberikan kekuatan kepada tendangan itu dan bola akhirnya masuk ke gawang," tuturnya.

Di 16 Besar, Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda vs Maroko.

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"Sekarang kami akan menghadapi Maroko atau Belanda, dan siapa tahu, kami punya hari baik lagi mewujudkannya. Dalam babak gugur Piala Dunia, keyakinan akan memainkan peran besar," ujar Eustaquio. (fifa/jpnn)

Hasil & Jadwal 32 Besar dan Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026
Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026Rahasia Gol Kanada dan Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026fifa 

Cek hasil dan jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026 di sini. Kanada akan menghadapi pemenang Belanda vs Maroko.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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