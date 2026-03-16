menu
JPNN.comJPNN.com
Rahasia Kecil dari Tim Besutan Valentino Rossi VR46

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana paddock Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Sirkuit Mandalika. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - Isu pergerakan tim satelit menjelang era baru MotoGP 2027 mulai bermunculan.

Salah satu cerita menarik datang dari tim milik legenda balap motor, Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team.

Tim besutan Rossi itu ternyata sempat didekati oleh Aprilia untuk kemungkinan kerja sama pada masa depan.

Baca Juga:

Kabar itu diungkap langsung oleh kepala tim VR46, Alessio Salucci. Dia mengakui memang sempat ada komunikasi dengan pabrikan asal Italia tersebut pada musim dingin lalu.

Namun, menurutnya pembicaraan itu tidak pernah berkembang menjadi negosiasi serius.

Alessio Salucci menyebut diskusi tersebut terjadi karena Aprilia ingin membuka komunikasi dengan VR46.

Baca Juga:

“Kami sedikit berbicara dengan Aprilia karena mereka ingin berbicara dengan kami, dan kami orang yang sopan,” ujarnya.

Dia menegaskan pembicaraan itu hanya sebatas obrolan awal tanpa rencana konkret untuk berpindah pabrikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI