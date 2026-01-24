Rahasia Model Cilik Lionel Tetap Fit Meski Sibuk di Tengah Aktivitas Padat

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas padat menjadi bagian dari keseharian Lionel, model cilik asal Indonesia yang mulai aktif di berbagai proyek internasional.

Jadwal pemotretan, casting, latihan, hingga perjalanan ke luar kota dan luar negeri membuat waktu makan kerap tidak menentu.

Di tengah kesibukan tersebut, keluarga Lionel menjadikan pola hidup sehat sebagai prioritas utama.

Asupan nutrisi dinilai berperan penting dalam menjaga stamina, konsentrasi, serta kesiapan fisik Lionel saat menjalani aktivitas di dunia modeling.

Orang tua Lionel mengungkapkan tantangan terbesar bukan terletak pada jenis makanan, melainkan memastikan sang anak tidak melewatkan waktu makan akibat jadwal yang padat dan sering berubah.

Karena itu, keluarga menerapkan pola makan yang fleksibel namun tetap terkontrol.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjaga sinyal lapar tetap muncul secara alami.

Dengan cara tersebut, Lionel tetap memiliki keinginan untuk makan meskipun waktu makan utama harus bergeser karena aktivitas.