Rahasia Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di Balik Ketajaman Ramon Tanque
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyoroti perkembangan signifikan yang ditunjukkan Ramon 'Tanque' de Andrade Souza.
Penyerang asal Brasil itu mulai menemukan ketajamannya di lini depan Maung Bandung.
Di awal musim, Tanque sempat mengalami periode sulit karena belum mampu mencetak gol.
Pendekatan Bojan Hodak Berbuah Ketajaman Ramon Tanque
Namun, Hodak memilih tidak memberi tekanan berlebihan.
Dia bersama tim pelatih justru terus mendorong sang penyerang agar tetap percaya diri dan fokus pada proses.
"Saya tidak pernah mengultimatum apa pun terhadapnya. Sejak pertandingan awal dia belum juga bisa mencetak gol, saya dan kami semua terus memberikan motivasi."
"Dia bekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkanya," ucap juru taktik asal Kroasia itu.
Dari Kebuntuan Menuju Peran Penentu
Perlahan, kerja keras tersebut membuahkan hasil. Tanque kini telah mengoleksi empat gol bersama Persib, terdiri dari tiga gol di ajang BRI Super League 2025/26 dan satu gol di kompetisi AFC Champions League Two.
