Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder ternyata masih enggan mengungkap identitas pacar atau kekasih baru ke publik.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV.

"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).

Baca Juga: Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru

Mantan istri Edward Akbar itu menyatakan dirinya tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.

Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yaitu khawatir apabila hubungan tersebut kandas dan tidak berujung pernikahan.

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," ucap perempuan berusia 32 tahun itu.

Baca Juga: Kimberly Ryder Ungkap Alasan Ibundanya Kesal kepada Edward Akbar

Meski demikian, Kimberly Ryder sempat memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacar barunya.

Pemain film Bangsal Isolasi itu ternyata dikenalkan kepada pengusaha tersebut oleh sang ibunda.