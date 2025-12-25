menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya

Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya

Rahasiakan Identitas Pacar Baru, Kimberly Ryder Ungkap Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Kimberly Ryder di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder ternyata masih enggan mengungkap identitas pacar atau kekasih baru ke publik.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV.

"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Mantan istri Edward Akbar itu menyatakan dirinya tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.

Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yaitu khawatir apabila hubungan tersebut kandas dan tidak berujung pernikahan.

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," ucap perempuan berusia 32 tahun itu.

Baca Juga:

Meski demikian, Kimberly Ryder sempat memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacar barunya.

Pemain film Bangsal Isolasi itu ternyata dikenalkan kepada pengusaha tersebut oleh sang ibunda.

Aktris Kimberly Ryder ternyata masih enggan mengungkap identitas pacar atau kekasih baru ke publik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI