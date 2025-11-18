Rahmad Pribadi, Pemimpin di Balik Lompatan Inovasi Pupuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia sejak Agustus 2023, terus mendorong transformasi perusahaan menuju era smart agriculture dan penerapan prinsip green economy.

Di bawah kepemimpinannya, Pupuk Indonesia bergerak cepat memperkuat inovasi, produksi, serta tata kelola yang mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami berkomitmen memastikan Pupuk Indonesia menjadi lokomotif pertanian modern di Indonesia,” ujar Rahmad.

Kinerja positif Pupuk Indonesia mendapat apresiasi dari pemerintah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai distribusi pupuk yang stabil dan harga bersubsidi yang menurun merupakan bukti keberhasilan manajemen Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan produk bagi petani.

Apresiasi tersebut tidak terlepas dari strategi Rahmad dalam memastikan efisiensi produksi, distribusi, dan inovasi berkelanjutan di tubuh perusahaan.

Profil Rahmad Pribadi

Pria kelahiran Yogyakarta, ini menempuh pendidikan tinggi di University of Texas at Austin serta Harvard University. Pengalaman panjangnya di industri energi dan petrokimia—mulai dari Caltex Pacific Indonesia, Bakrie Group, Pertamina EP Libya Ltd., hingga memimpin Petrokimia Gresik, Semen Baturaja, dan Pupuk Kaltim—menjadi bekal kuat untuk memimpin Pupuk Indonesia dalam skala yang lebih besar dan strategis.

Sejumlah proyek besar kini berada di bawah arahan Rahmad Pribadi, termasuk pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Pabrik tersebut diproyeksikan memproduksi amonia dan metanol untuk mendukung energi bersih serta pemerataan distribusi pupuk di Indonesia Timur. Rahmad juga memastikan stok pupuk subsisi dan nonsubsidi berada di atas batas minimum untuk menjaga stabilitas pasokan.