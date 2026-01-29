Rahmaddian Shah Ditunjuk jadi Plh Ketum PP AMPG, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Muhammad Rahmaddian Shah ditunjuk resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PP AMPG.

Amanah tersebut diemban seusai Rapat Pleno Pengurus AMPG di Jakarta, pada Senin (26/1) lalu.

Ketua Umum PP AMPG Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan SK Plh Ketua Umum diserahkan seusai Rapat Koordinasi Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 AMPG.

Penunjukan Rahmaddian sebagai Plh Ketua Umum PP AMPG lantaran Ketua Umum PP AMPG bersama Puluhan Pengurus PP AMPG melakukan kunjungan selama 20 hari ke beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa.

Kemudian dilanjutkan dengan umrah bersama PP AMPG dalam rangkaian HUT AMPG ke-24.

“Ini adalah langkah strategis organisasi dalam menjaga kepemimpinan, memperkuat soliditas kader, serta memastikan efektivitas pelaksanaan agenda kegiatan AMPG yang berterusan,” ucap Said dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (29/1).

Said Aldi mengungkapkan bahwa Ramaddian Shah juga akan mewakili dirinya sebagai Ketum PP AMPG untuk menghadiri beberapa Musda DPD I Golkar yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di antaranya DPD I Golkar Sumatera Utara, DPD I Maluku Utara, dan DPD I Sulawesi Utara.

“Saya mengimbau kepada seluruh ketua PD AMPG se-Indonesia dan panitia yang dibentuk PP AMG yang akan melaksanakan program-program organisasi agar berkoordinasi dengan PLH Ketum PP AMPG M Rahmaddian,” tuturnya.