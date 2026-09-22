Rahmat Arjuna Menyesal Setelah Terlibat Insiden dengan Rifad Marasabessy
jpnn.com - Rahmat Arjuna menyampaikan penyesalan setelah terlibat insiden dengan Rifad Marasabessy dalam laga Bali United kontra Borneo FC.
Kedua pemain terlibat kontak fisik pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9/2026).
Rahmat dan Rifad sama-sama mendapat kartu merah akibat kejadian tersebut.
Sehari setelah pertandingan, Rahmat memberikan klarifikasi melalui Instagram Stories.
Rahmat Akui Kesalahan
Dia menjelaskan bahwa tindakannya terjadi secara spontan setelah mengalami kontak dengan Rifad.
Rahmat menyadari responsnya dalam situasi tersebut tidak dapat dibenarkan. Winger Bali United itu pun mengaku menyesal atas tindakannya.
"Saya ingin sedikit klarifikasi atas kejadian saya dengan kaka Rifad di match kemarin. Ketika saya dan kaka Rifad beradu sprint, ada sedikit cakaran ke saya dan saat setelah itu juga refleks membalas," tulisnya.
"Saya menyesal dengan sikap saya dan saya tidak membenarkan sikap saya atas kejadian tersebut."
Rahmat Arjuna menyampaikan penyesalan setelah terlibat insiden dengan Rifad Marasabessy dalam laga Bali United kontra Borneo FC.
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