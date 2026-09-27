Asian Games 2026: Rahmat Erwin Jadi Manusia Pertama yang Cetak Rekor di Kelas Baru
jpnn.com - Rahmat Erwin Abdullah tidak sekadar mengangkat beban di Asian Games 2026.
Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar medali emas yang berhasil dibawa pulang lifter berusia 26 tahun tersebut.
Rahmat mencatatkan torehan bersejarah dalam penampilannya di kelas 75 kg putra, Sabtu (26/9/2026).
Namanya kini tercatat sebagai sosok pertama yang menciptakan rekor dunia di kelas tersebut.
Kelas 75 kilogram sendiri merupakan kategori baru setelah federasi angkat besi dunia menghapus nomor 73 kilogram putra.
Rekor Dunia Langsung Pecah
Rahmat tampil impresif dengan total angkatan 366 kg, dengan perincian 160 kg pada snatch dan 206 kg clean and jerk.
Tidak berhenti di sana, catatan Rahmat juga melewati rekor dunia yang sebelumnya ada di kelas 73 kg.
Angkatan 206 kg pada clean and jerk mempertajam rekornya sendiri yang sebelumnya berada di angka 205 kg. Total 366 kg juga melewati rekor 365 kilogram milik Rizki Juniansyah.
Rahmat Erwin Abdullah membawa pulang emas Asian Games 2026. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih istimewa dari pencapaiannya.
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