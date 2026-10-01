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Rahmat Erwin Persembahkan Emas Asian Games untuk Keluarga

Rahmat Erwin Persembahkan Emas Asian Games untuk Keluarga
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Peraih medali emas angkat besi Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Rahmat Erwin Abdullah berfoto sambil menunjukkan medali saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (1/10/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

jpnn.com - JAKARTA - Lifter angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil meraih emas kelas 75kg putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Rahmat mengatakan bahwa medali medali emas yang diraihnya pada Asian Games 2026 itu dipersembahkan untuk keluarganya.

"Ya, buat keluarga," kata Rahmat Erwin Abdullah kepada awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Benten, Kamis (1/10).

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Rahmat bersama rekan-rekannya di tim angkat besi maupun tim lain dari cabang atletik, esports, dan bulu tangkis telah menyelesaikan perjuangan di Asian Games dan kembali ke Tanah Air. Mereka disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir beserta jajarannya.

Lifter berusia 25 tahun itu merupakan salah satu penyumbang medali emas bagi Kontingen Indonesia yang hingga Rabu (30/9) telah mengoleksi empat emas dari pesta multicabang olahraga terbesar Asia.

Rahmat menjadi yang terbaik di nomor 75kg putra dengan total angkatan 366 kilogram. Dia mencatatkan 160kg pada angkatan snatch dan 206kg di clean and jerk.

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Catatan tersebut juga mengantar Rahmat memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan clean and jerk kelas 75kg.

Terkait rekor dunia yang berhasil dipecahkan, Rahmat menegaskan pencapaian tersebut bukan fokus utamanya dalam pertandingan. "Fokus ke emas sebenarnya. Kalau rekor, bonus," katanya.

Lifter angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas Asian Games yang dirahnya untuk keluarga.

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