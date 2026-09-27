Rahmat Erwin Tambah Koleksi Emas Kontingen Indonesia di Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen Indonesia menambah satu medali emas dari ajang Asian Games 2026 melalui cabang olahraga angkat besi.

Rahmat Erwin Abdullah mampu mempersembahkan satu emas seusai naik podium tertinggi pada kelas 75 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Sabtu (26/9).

Pada kesempatan ini Rahmat mampu mengangkat total 366 kg dengan perincian snatch 160 kg, dan 206 kg pada clean and jerk.

Rahmat sendiri mengaku senang bisa menyelesaikan angkatannya dengan baik dan mempersembahkan medali.

Sejak awal pria kelahiran 13 Oktober 2000 itu berusaha menyingkirkan berbagai hal di luar pertandingan dan memberikan perhatian penuh pada setiap angkatan yang harus dijalankan.

“Mau tidak mau harus fokus. Saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Pokoknya dapat saja fokusnya. Tidak memikirkan yang lain-lain,” ujar atlet asal Sumatera Selatan itu.

Tercatat medali perak dan perunggu dari kelar 75 kg diperoleh Weeraphon Wichuma (Thailand) serta Ri Chong-song (Korea Utara).

Dengan hasil ini Indonesia sejauh ini sudah mengoleksi dua emas setelah sebelumnya disumbangkan tim beregu putra bulu tangkis Indonesia.