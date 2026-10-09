Rahmat Resmi Sandang Gelar Doktor, Usulkan Pembaruan Hukum Pertanahan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan sertipikat tanah elektronik dinilai perlu diikuti dengan pembaruan hukum pertanahan nasional untuk memperkuat kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus mempersempit ruang praktik mafia tanah.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok penelitian Rahmat dalam disertasinya yang berjudul “Pembaharuan Hukum dalam Pelaksanaan Sertipikat Elektronik sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah pada Sistem Hukum Tanah Nasional di Era Transformasi Digital” yang dipaparkan dalam sidang doktoral Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Dalam penelitiannya, Rahmat memperkenalkan konsep Teori Hukum Tanah Digital (Digital Land Law Theory) yang menekankan pentingnya integritas sistem, validitas data, dan rekaman elektronik yang dapat diverifikasi sebagai dasar pembuktian hak atas tanah.

"Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pendaftaran tanah dapat memperkuat pengawasan terhadap perubahan data kepemilikan serta membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen pertanahan," tegas Rahmat yang juga menjabat kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan sistem elektronik memungkinkan setiap perubahan data pertanahan ditelusuri berdasarkan riwayat pencatatan sehingga potensi manipulasi dapat lebih mudah dideteksi.

"Dengan prinsip hukum tanah digital yang diterapkan melalui teknologi digital, mafia tanah tidak bisa bergerak. Perubahannya akan kelihatan," ujarnya.

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Lebih lanjut dia menilai, transformasi digital pertanahan tidak cukup dilakukan dengan mengubah dokumen fisik menjadi dokumen elektronik.

Diperlukan pula pembaruan norma hukum agar sistem digital memiliki landasan yang kuat dalam menjamin keabsahan dan pembuktian hak atas tanah.