Raih 1 Juta Penonton, Na Willa Umumkan Penggarapan Sekuel

jpnn.com, JAKARTA - Film Na Willa, persembahan Visinema Studios dari sutradara Ryan Adriandhy, berhasil sukses meraih 1 juta penonton lebih di bioskop Indonesia.

Pencapaian itu membuktikan banyak hati keluarga dan anak Indonesia yang telah merasakan kehangatan cerita dari Dunia Na Willa yang membuat bahagia.

Raihan 1 juta penonton sekaligus menjadi catatan positif bagi Visinema Studios bersama trio kreator, sutradara Ryan Adriandhy dan duo produser Anggia Kharisma dan Novia Puspa Sari sebagai pencetak film blockbuster.

Ini menjadi film kedua di mana ketiga nama tersebut sukses mencetak blockbuster secara berturut setelah Jumbo.

"Pencapaian 1 juta penonton ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahwa keluarga Indonesia merindukan cerita yang dekat, yang relevan, dan yang bisa dirasakan bersama. Ini menjadi pengingat sekaligus komitmen bagi kami untuk terus menghadirkan cerita keluarga dan anak yang bermakna untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak di dalam diri kita, ungkap Chief of Content Officer Visinema Studios dan produser Na Willa Anggia Kharisma.

Perolehan 1 juta penonton juga menjadi bukti bahwa kini penonton Indonesia telah mengenal Dunia Na Willa.

Sutradara Ryan Adriandhy pun memastikan terkait kelanjutan sekuel Na Willa, yang akan segera hadir.

“Film Na Willa yang sekarang masih tayang di bioskop adalah awal. Dan masih akan ada kelanjutan ceritanya di film keduanya. Sekarang sudah masuk draft skenario untuk film kedua,” ujar Ryan Adriandhy.