Raih 16 Gelar, PB Djarum Juara Umum Polytron Muria Cup Sirnas C 2025

jpnn.com, KUDUS - PB Djarum berhasil menyandang gelar juara umum pada Polytron Muria Cup Sirnas C 2025 yang diselenggarakan di GOR Djarum Jati, Kudus, Jawa Tengah pada 11 hingga 16 November 2025.

Kesuksesan tersebut diraih seusai memastikan langkah menempati podium teratas di 16 nomor pertandingan dari 23 yang dipertandingkan.

Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo mengucapkan selamat kepada para pemenang Polytron Muria Cup Sirnas C 2025.

Diharapkan melalui turnamen yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation, Polytron, dan PBSI ini mampu menjadi lecutan motivasi para atlet untuk lebih berprestasi di kancah yang lebih tinggi.

“Melalui Polytron Muria Cup Sirnas C 2025, kami ingin meneruskan semangat dari Jawa Tengah, semangat kebersamaan, sportivitas, dan pantang menyerah. Semoga lewat turnamen ini, semangat itu terus terjaga. Dukungan kami pada turnamen ini bukan sekadar bentuk partisipasi, tetapi wujud nyata dari komitmen kami untuk terus hadir, mendukung, dan bertumbuh bersama masyarakat Jawa Tengah,” ujar Tekno.

Ketua Pengurus Provinsi PBSI Jawa Tengah, Basri Yusuf menyambut gembira kesuksesan terselenggaranya Polytron Muria Cup Sirnas C 2025. Ia berharap pengalaman bertanding serta poin nasional yang diraih para atlet pada turnamen ini mampu menjadi bekal mereka untuk lebih berjaya sebagai atlet profesional yang kelak membanggakan nama bangsa di panggung dunia.

“Alhamdulillah penyelenggaraan Polytron Muria Cup Sirnas C 2025 berlangsung lancar dan sangat menarik untuk disaksikan karena perebutan gelar juara sangat ketat. Kami mengucapkan selamat kepada PB Djarum yang berhasil menjadi juara umum, serta seluruh atlet yang telah bertanding sekeras tenaga sepanjang turnamen. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PP PBSI dan seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan ini. Jayalah bulutangkis Indonesia,” ujar Basri.

Deputy Manager PB Djarum, Leonard Holvy De Pauw mengapresiasi semangat dan daya juang 115 atlet PB Djarum di berbagai sektor yang diturunkan pada Polytron Muria Cup Sirnas C 2025. Pada partai final, PB Djarum sukses menempatkan 26 wakil di 17 nomor pertandingan dari 23 yang dipertandingkan. Menurutnya, turnamen ini menjadi ajang tepat untuk para atlet muda, khususnya di level dasar menambah jam bertanding sebelum memasuki turnamen dengan persaingan yang lebih ketat.