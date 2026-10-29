Raih 17 Medali, DKI Jakarta Kembali Pertahankan Gelar Juara Umum Kejurnas Catur 2026
jpnn.com, BANTEN - Kontingen DKI Jakarta kembali menunjukkan dominasinya pada ajang Kejurnas Catur 2026 di Banten.
DKI Jakarta keluar sebagai juara umum dengan memborong 17 medali, terdiri atas enam emas, empat perak, dan tujuh perunggu.
Raihan tersebut membuat kontingen DKI Jakarta mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih pada Kejurnas Catur 2025 di Mamuju, Sulawesi Barat.
Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan keluarga besar Percasi DKI Jakarta.
Menurutnya, dengan persiapan maksimal akhirnya DKI Jakarta kembali meraih hasil maksimal.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta keluarga besar Percasi DKI Jakarta atas perjuangan dan kerja kerasnya sehingga Jakarta berhasil kembali menjadi juara umum Kejurnas Catur ke-51 Tahun 2026 di Banten," kata Kenneth.
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari persiapan yang matang, kedisiplinan, kerja sama tim, serta semangat juang para atlet.
Dia mengaku bersyukur karena target yang telah dicanangkan sebelum kontingen bertolak ke Serang akhirnya dapat tercapai.
Kontingen DKI Jakarta kembali menunjukkan dominasinya pada ajang Kejurnas Catur 2026 di Banten seusai keluar sebagai juara umum
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