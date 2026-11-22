jpnn.com - PONTIANAK - Kota Pontianak sukses meraih juara umum Pekan Olahraga Provinsi XIV Kalimantan Barat 2026.

Kontingen Kota Pontianak meraih 174 medali emas, 123 perak dan 128 perunggu.

Berdasarkan klasemen akhir yang diperbarui Sabtu (21/11), Kota Pontianak mengumpulkan total 425 medali dan menempati posisi teratas.

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Kabupaten Kubu Raya berada di peringkat kedua dengan 121 medali emas, disusul Kabupaten Ketapang di posisi ketiga yang meraih 67 medali emas.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang atlet, serta dukungan pelatih dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga.

"Alhamdulillah, kami sangat bangga, bahagia, dan bersyukur karena atlet-atlet Kota Pontianak berhasil meraih prestasi sesuai dengan harapan. Ini merupakan hasil ikhtiar dan kerja keras mereka yang patut mendapatkan apresiasi," kata Bahasan seusai penutupan Porprov Kalbar di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Sabtu (21/11).

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Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Pontianak akan memberikan bonus kepada atlet berprestasi, sebagaimana komitmen yang disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

"Insyaallah tinggal menunggu pelaksanaannya. Untuk besarannya, tentu akan kami sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," ujar Bahasan.