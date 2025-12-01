Raih 5 Emas di Kejuaraan Dunia Tai Chi Chuan, TQIA Resmi Jadi Anggota WTCCF
jpnn.com - Kabar membanggakan datang dari dunia seni bela diri Indonesia. Taichi and Qiqong Indonesia Association (TQIA) berhasil mengukir prestasi gemilang dengan membawa pulang 5 medali emas dan 3 medali perunggu dari ajang bergengsi The 9th World Cup Tai Chi Chuan Championship di Taiwan. Kejuaraan dunia
yang berlangsung pada 25–25 Oktober 2025 ini mempertemukan berbagai perguruan taici dari penjuru dunia.
"Dengan capaian ini kami berharap TQIA makin berkembang pesat, baik dari segi prestasi maupun jumlah anggota di masa mendatang," kata Penasihat TQIA Dr. Syahganda Nainggolan, Senin (1/12).
Pencapaian ini makin lengkap dengan kabar menggembirakan lainnya TQIA secara resmi diterima sebagai cabang dari World Tai Chi Chuan Federation (WTCCF).
"Kami ingin TQIA segera membuka cabang-cabang baru di tanah air, sehingga kami bisa mengirim lebih banyak atlit ke kejuaraan dunia berikutnya," ujar Dr. Syahganda.
Sementara itu, Ketua Umum TQIA, Eulis Komariah, menyoroti rencana strategis asosiasi yang berfokus pada program kepelatihan. Apalagi, pada Juni mendatang akan datang Guru Besar WTCCF yaitu Mrs. Lie dan Mr. Huang dari Taiwan.
"Kami akan mengajukan sertifikasi juri agar bisa menyelenggarakan turnamen di dalam negeri dan bisa juga menjadi juri di turnamen internasional," kata Eulis.
Langkah ini menunjukkan keseriusan TQIA dalam mengembangg)kan standar taici di Indonesia dan mempersiapkan kader untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi global.
