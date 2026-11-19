jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus desainer busana Muslim asal Bandung, Jawa Barat, Elly Arsy, merayakan pencapaian hampir 700 ribu penonton dalam siaran langsung (live) TikTok pada momentum belanja 11.11 dengan menggelar aksi sosial.

Dia membagikan bensin gratis dan uang tunai kepada sejumlah pengemudi ojek online (ojol) sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilannya tersebut.

Aksi bertajuk "Syukuran Event 11.11" itu dibagikan Elly melalui video Reels di akun media sosial pribadinya pada Minggu (15/11).

Dalam video tersebut, Elly terlihat mendatangi sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memberikan bantuan secara langsung kepada para pengemudi ojol yang melintas.

Pengemudi ojol dari berbagai platform menjadi sasaran kegiatan berbagi tersebut. Selain mendapatkan bensin gratis, mereka juga menerima uang tunai sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mencari nafkah setiap hari di jalanan.

Elly mengungkapkan keberhasilan siaran langsung yang ditontonnya hampir 700 ribu orang itu melampaui ekspektasi. Ia menyebut pencapaian tersebut tidak terlepas dari pertolongan Tuhan dan doa yang rutin dipanjatkannya.

"Karena ini Allah yang mudahin semuanya. Nggak sia-sia aku berdoa setiap hari. Jadi kita syukuran event 11.11," ujar Elly dalam video tersebut.

Melalui kegiatan itu, Elly juga menyampaikan pesan dukungan kepada para pekerja lapangan yang terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup.