Raih Akreditasi Unggul, Universitas Jayabaya Minta Prabowo Evaluasi PTN Mandiri

Rektor universitas Jayabaya Fauzi Hasibuan (kiri) didampingi Ketua Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putrajaya (kanan) saat mengumumkan raihan akreditasi Unggul untuk Universitas Jayabaya. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Jayabaya baru-baru ini meraih predikat Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Capaian ini merupakan pengakuan tertinggi terhadap mutu institusi, tata kelola, serta daya saing kampus di tingkat nasional.

Ketua Yayasan Universitas Jayabaya Moestar Putrajaya menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari budaya mutu yang konsisten.

"Akreditasi Unggul bukan sekadar label, tapi refleksi dari budaya mutu yang kami jaga selama ini sebagai kampus swasta tertua di Jakarta," ujarnya.

Moestar juga menyampaikan rasa bangganya atas capaian ini, yang tidak hanya meningkatkan reputasi Universitas Jayabaya tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

"Kami telah menghasilkan ribuan alumni yang bermanfaat bagi bangsa, dan capaian ini membuktikan bahwa kami mampu bersaing di tingkat nasional," tambahnya.

Namun, Moestar juga menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kemandirian keuangan PTN yang dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.

"PTN yang bisa menentukan tarif seperti swasta tapi tetap disubsidi negara menciptakan kompetisi yang tidak adil," katanya.

