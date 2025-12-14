Raih Alumi Peduli, Haji Suryo: Demi Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo alias Haji Suryo meraih gelar penghargaan kategori Alumni Peduli.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVYK).

Penghargaan itu diberikan saat acara malam apresiasi dan temu alumni pada puncak Dies Natalis ke-67 yang berlangsung di Auditorium W.R. Supratman UPNVYK, Sabtu (13/12).

Penghargaan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para alumni dan masyarakat luas.

Haji Suryo yang merupakan alumnus UPNVYK Fakultas Pertanian Angkatan 2002 itu dikenal memiliki kepedulian pribadi dan perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR) terhadap masyarakat.

"Alhamdulillah. Apresiasi ini merupakan bukti komitmen kami semua dalam memberikan manfaat bagi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan seluas-luasnya," kata pengusaha asal Yogyakarta itu, Minggu (14/12).

Di bawah kepemimpinan Haji Suryo, Surya Group telah menggencarkan berbagai kegiatan sosial khusunya bagi masyarakat sekitar.

Misalnya, sunat massal gratis, pembangunan Masjid Al Karohmah, menyediakan sumur bor untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih.