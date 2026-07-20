menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Raih Anugerah Anak Indonesia Awards 2026, Krishna Sakti Segera Rilis Lagu

Raih Anugerah Anak Indonesia Awards 2026, Krishna Sakti Segera Rilis Lagu

Raih Anugerah Anak Indonesia Awards 2026, Krishna Sakti Segera Rilis Lagu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Krishna Sakti Budi Purbaya berhasil meraih penghargaan kategori Pelajar Berprestasi Dalam Bidang Seni pada ajang bergengsi Anugerah Anak Indonesia Awards 2026. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Krishna Sakti Budi Purbaya berhasil meraih penghargaan kategori Pelajar Berprestasi Dalam Bidang Seni pada ajang bergengsi Anugerah Anak Indonesia Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa dirinya merupakan penyanyi muda yang konsisten mengasah bakatnya sejak dini.

Ditemani oleh pelatih vokalnya, Ms. Priskila Christine, Krishna tampak semringah menerima trofi yang telah diimpikan sejak lama.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan rasa syukur mendalam atas pencapaian yang diraih di hadapan ratusan anak berprestasi lainnya dari seluruh penjuru Indonesia.

"Sangat senang gitu, dan aku sangat bersyukur. Dari kecil aku selalu memimpikan bisa dapat penghargaan kayak gini. Penghargaan ini bikin aku jadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya," kata Krishna Sakti Budi Purbaya di Jakarta, Minggu (19/7).

Perjalanan Krishna Sakti Budi Purbaya di dunia tarik suara bukanlah hasil semalam. Remaja yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu mengaku telah mulai menyanyi sejak usia tiga tahun.

Baca Juga:

Dukungan penuh dari ibunda menjadi pemantik utama karier dirinya hingga mampu menembus kancah mancanegara.

"Dari umur 3 tahun aku sudah menyanyi. Mama sudah melihat potensinya, jadi aku didaftarkan lomba-lomba nyanyi, ikut event-event, sampai pernah menang di ajang internasional Thailand Youth Performing Arts," jelasnya.

Krishna Sakti Budi Purbaya berhasil meraih penghargaan kategori Pelajar Berprestasi Dalam Bidang Seni dalam ajang bergengsi Anugerah Anak Indonesia Awards 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI