Raih Best CMO 2026, Askrindo Perkuat Marketing dan Inklusi Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, meraih penghargaan Best Chief Marketing Officer 2026 in Encouraging Insurance Inclusion and Education through Strategic Partnerships kategori General Insurance dalam ajang Indonesia Best CMO Awards 2026 yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap kepemimpinan Budhi dalam mengintegrasikan strategi pemasaran dengan tujuan bisnis, khususnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi dan penjaminan melalui kemitraan strategis.

Baca Juga: Askrindo Perluas Kontribusi Lewat Program Sukarelawan Bakti BUMN 2026

Budhi mengatakan peran pemasaran saat ini telah mengalami perubahan. Fungsi marketing tidak lagi hanya berfokus pada penguatan merek dan kampanye, tetapi juga dituntut menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bisnis perusahaan.

"Ada ekspektasi yang lebih besar: bagaimana marketing benar-benar bisa jadi penggerak pertumbuhan bisnis,” ujar Budhi, dalam keterangannya, Senin (7/9).

Menurut Budhi, transformasi pemasaran juga didorong pemanfaatan data, teknologi, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Pendekatan tersebut membuat strategi pemasaran menjadi lebih terukur sekaligus semakin dekat dengan kebutuhan konsumen.

Baca Juga: Askrindo Dorong Pembangunan Nasional dan Perluas Dukungan untuk UMKM

Di Askrindo, strategi tersebut diterapkan melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Budhi menilai kemitraan strategis penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi dan penjaminan karena peningkatan inklusi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

“Di Askrindo, kami melihat kolaborasi itu bukan sekadar kerja sama, tetapi cara untuk membuka akses. Karena tantangan inklusi asuransi itu tidak bisa diselesaikan sendiri, harus lewat ekosistem,” jelasnya.