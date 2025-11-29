Raih CSA Awards 2025, PANI Perkuat Reputasi sebagai Pengembang Properti Premium
jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) kembali mencatat pencapaian positif di sektor properti nasional. Emiten yang berfokus pada pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) tersebut meraih CSA Award for Outstanding Company in Properties & Real Estate Sector on the Development Board dalam ajang CSA Awards 2025.
CSA Awards merupakan ajang tahunan yang menilai kinerja emiten berdasarkan parameter menyeluruh, mulai dari kekuatan fundamental, kualitas tata kelola, transparansi, likuiditas saham, hingga konsistensi penerapan prinsip ESG.
Dengan metode penilaian yang ketat dan kredibel, penghargaan itu menjadi indikator penting bagi perusahaan publik dalam memperkuat kepercayaan pasar.
Pengakuan terhadap PANI dinilai sejalan dengan perkembangan kawasan PIK2 yang berkembang sebagai kota mandiri dengan ekosistem investasi modern.
Kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group dalam pengembangan PIK2 mendorong kawasan terintegrasi itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir utara Jakarta.
Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan penghargaan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas pertumbuhan.
“Penghargaan CSA Awards 2025 menjadi bukti dedikasi dan komitmen seluruh tim dalam menjalankan strategi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan,” kata dia.
Lebih lanjut Sugianto mengatakan bahwa PANI akan terus berfokus pada pengembangan kawasan yang memiliki nilai kompetitif.
PANI memperkuat reputasi sebagai pengembang properti premium dengan meraih CSA Awards 2025.
