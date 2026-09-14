Raih Dua Stellar Workplace 2026, Talentlytica Tegaskan Peran HR Strategic Partner

jpnn.com, JAKARTA - Talentlytica meraih dua penghargaan dalam ajang Stellar Workplace Award 2026 yang diselenggarakan Kontan Business & Investment Media bersama GML Performance Consulting.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan kepuasan karyawan di PT Global Talentlytica Indonesia.

Dalam ajang yang mengusung tema “Blended Workforce of Human & Machine in Driving Employee Engagement” tersebut, Talentlytica meraih Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment dan Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction.

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Penghargaan diserahkan dalam malam apresiasi yang berlangsung di Jakarta, 8 September 2026.

Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan survei keterlibatan karyawan, penilaian panel juri, serta evaluasi dokumen terkait inisiatif employee engagement yang dikaitkan dengan kinerja bisnis.

Founder & CEO Talentlytica Aswin Januarsjaf mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas penerapan pendekatan berbasis data yang selama ini juga ditawarkan Talentlytica kepada klien dalam pengelolaan talenta.

“Kami percaya bahwa cara terbaik untuk meyakinkan klien adalah dengan membuktikannya lebih dulu di dalam. Penghargaan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis data yang kami tawarkan kepada klien juga menjadi fondasi cara kami membangun tim sendiri,” ujar Aswin.

Menurut Aswin, keterlibatan karyawan perlu dibangun melalui sistem yang terukur, mulai dari mengenali potensi individu, menyediakan ruang pengembangan yang relevan, hingga menciptakan budaya kolaboratif.