Raih Dua Top Brand Award 2026, Pertegas DAIKIN Sebagai Spesialis Solusi Tata Udara Tepercaya
jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) sebagai spesialis solusi tata udara (air conditioning) tepercaya di Indonesia terus menguat.
Terbaru, pengakuan ini didapat dari keberhasilan perusahaan memperoleh Top Brand Award 2026.
Tak hanya satu, penghargaan bergengsi yang diberikan berdasarkan riset independen terhadap pilihan dan loyalitas konsumen Indonesia ini, didapat DAIKIN untuk dua kategori sekaligus.
Keduanya yaitu AC hunian dan AC Central yang mewakili kategori AC untuk bangunan komersial.
"Keberhasilan menyandingkan penghargaan terkait popularitas dan loyalitas bagi dua segmen utama perangkat solusi tata udara ini mencerminkan terus solidnya kepercayaan masyarakat terhadap DAIKIN,” ujar Budi Mulia, Vice President Director PT Daikin Airconditioning Indonesia disela-sela seremoni penyerahan penghargaan Top Brand Award 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).
Sebagai ajang penghargaan bergengsi bagi merek di Indonesia, Top Brand Award diberikan berdasarkan hasilriset tiga parameter terhadap konsumen untuk setiaptahunnya.
Tiga parameter tersebut meliputi Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share.
Ketiganya kemudian menjadi dasar merepresentasikan tingkat kesadaran, penggunaan serta loyalitas konsumen terhadap suatu merek.
Keberadaan PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) sebagai spesialis solusi tata udara (air conditioning) tepercaya di Indonesia terus menguat.
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