Raih Gelar WGM Terbaru Indonesia, Pecatur Muda DKI Jakarta Laysa Diganjar Bonus Rp50 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Percasi DKI Jakarta memberikan bonus pembinaan sebesar Rp50 juta kepada pecatur muda asal DKI Jakarta, Laysa, atas keberhasilannya meraih gelar Women Grand Master (WGM) terbaru untuk Indonesia.

Keberhasilan Laysa merebut gelar tertinggi bagi pecatur wanita tersebut disambut gembira oleh publik catur ibu kota.

“Saya sangat berbahagia satu atlet dari DKI Jakarta baru saja mengikuti Olimpiade Catur di Uzbekistan, dan langsung meraih gelar Woman Grand Master (WGM),” kata Ketua Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth saat pembukaan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Jakarta, Sabtu.

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Ia mengatakan dirinya sengaja menghadirkan Laysa di Kejurda Catur DKI Jakarta ini dengan harapan dapat memotivasi para atlet muda Jakarta agar bisa menyusul meraih gelar Grand Master.

"Saya ingin memamerkan ke seluruh peserta Kejurda ini supaya bisa menjadi motivasi ke depannya dengan berikan hadiah pembinaan Rp50 juta," kata dia.

Bang Kent itu berharap bonus tersebut dapat memotivasi para atlet catur Jakarta lainnya untuk meraih gelar GM secepatnya.

Ia mengatakan pernah berjanji kepada Pak Gubernur Pramono Anung saat pelantikan pengurus Percasi DKI Jakarta lalu, untuk bisa melahirkan empat titel GM (Grand Master) dari Jakarta.

“Sekarang sudah tercapai satu, semoga yang lain bisa termotivasi untuk menyusul Laysa," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu.