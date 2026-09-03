Raih Hasil Manis di Mandalika, Astra Honda Bidik Hasil Terbaik di ARRC Sepang 2026

jpnn.com, JAKARTA - Berbekal modal positif dari seri sebelumnya di Mandalika, Astra Honda Racing Team (AHRT) kini siap menatap tantangan berikutnya.

Tim balap Merah Putih membidik raihan poin maksimal pada putaran kelima Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Sepang International Circuit, Malaysia, akhir pekan ini (4-6/9).

Kemenangan dan podium yang diraih di Sirkuit Mandalika menjadi suntikan motivasi berharga bagi para pembalap dan kru AHRT untuk kembali memacu CBR Series di trek Sepang.

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Di kelas Asia Production (AP) 250, ketajaman trio AHRT—Rheza Danica Ahrens, Irfan Ardiansyah, dan Muhammad Badly Ayatullah—akan kembali diuji di atas CBR250RR.

Rheza saat ini membayang-bayangi puncak klasemen di posisi kedua dengan 92 poin, sementara Irfan mengekor di posisi keempat dengan 82 poin seusai meraih podium tertinggi di Mandalika.

Badly pun makin percaya diri seiring kondisi fisiknya yang terus membaik pascamasa pemulihan.

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"Menghadapi putaran kelima di Malaysia, semangat kami masih sama. Banyak hal yang sudah ditingkatkan. Target minggu ini adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan bermain bagus," ungkap Rheza dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Irfan pun bertekad menjaga momentum emasnya.