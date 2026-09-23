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Raih Infotainment Awards 2026, Fattah Syach Apresiasi Dukungan Penggemar

Raih Infotainment Awards 2026, Fattah Syach Apresiasi Dukungan Penggemar
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Fattah Syach di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, Selasa (22/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fattah Syach berhasil meraih penghargaan Most Charming Male Celebrity dalam ajang Infotainment Awards 2026 yang digelar SCTV di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, pada Selasa (22/9).

Pria kelahiran Jakarta itu mengaku bersyukur sekaligus senang bisa membawa pulang penghargaan tersebut.

“Ya alhamdulillah, aku bersyukur akhirnya punya menang gitu. Senang banget sih, alhamdulillah,” kata Fattah Syach saat ditemui di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, Selasa (22/9).

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Pemeran Fattah Fernandez dalam sinetron Asmara Gen Z itu menyebut kemenangan tersebut tidak terlepas dari dukungan para penggemar.

Fattah Syach pun mengaku jumlah pendukungnya cukup banyak sehingga tidak bisa menyebutkan satu per satu.

“Aku enggak bisa sebutin satu-satu para penggemar, baik dari penggemar solo, semuanya jujur. Aku enggak bisa sebutin satu-satu, banyak,” ujarnya

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Tidak hanya berkat penggemar, aktor berusia 21 tahun itu menilai pencapaiannya merupakan hasil kerja bersama.

Menurutnya, penampilan di layar juga dipengaruhi oleh lawan main, tim produksi, hingga pihak lain yang terlibat.

Aktor Fattah Syach berhasil meraih penghargaan Most Charming Male Celebrity dalam ajang Infotainment Awards 2026 yang digelar SCTV.

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