Raih ISO 37001:2025, BRI Ventures Perkuat Governance dan Integritas Bisnis
jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2025 Anti-Bribery Management System atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat tata kelola, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis investasi.
Sertifikasi tersebut memberikan kerangka bagi perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, serta merespons risiko penyuapan.
Bagi BRI Ventures, penerapan standar ini menjadi landasan untuk memastikan aktivitas investasi, kemitraan dengan perusahaan rintisan, dan sinergi bersama BRI Group berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko.
CEO BRI Ventures Markus Liman Rahardja mengatakan, perolehan sertifikasi tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bagian dari komitmen perusahaan membangun standar tata kelola yang kuat.
"Kami ingin memastikan setiap proses investasi dan sinergi yang kami jalankan memberikan value bagi BRI Group dengan tetap mengedepankan integritas dan akuntabilitas, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan bisnis senantiasa didukung oleh prinsip kehati-hatian," ujarnya.
Selain memperkuat tata kelola, BRI Ventures juga mengoptimalkan perannya sebagai penghubung inovasi perusahaan rintisan dengan kebutuhan bisnis di lingkungan BRI Group.
Melalui berbagai inisiatif sinergi, perusahaan mempertemukan perusahaan rintisan dalam portofolionya dengan sejumlah lini bisnis untuk mengembangkan solusi digital, memanfaatkan teknologi, memperluas akses pasar, hingga membuka peluang usaha baru.
BRI Ventures meraih sertifikasi ISO 37001:2025 untuk memperkuat tata kelola dan integritas bisnis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BRI Insurance Bayarkan Rp 950 Juta Klaim Asuransi Property All Risk di Probolinggo
- Bank Raya Mendorong Mahasiswa dan UMKM Lebih Produktif Lewat Pemanfaatan Bank Digital
- Langkah Awal Ekspansi Global, Pegadaian Hadir di Timor Leste
- TASPEN Perkuat Reformasi Birokrasi Lewat SMAP ISO 37001:2025
- Pinang Flexi Bank Raya Beri Solusi Keuangan Praktis untuk Penuhi Kebutuhan Pascaidulfitri
- Bank Raya Mendukung Digitalisasi Perbankan Brand Lokal di Lala Market 2026