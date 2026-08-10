Raih Juara 1 Pilmapres Nasional, Mahasiswi FK UPH Catat Sejarah bagi PTS Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan (FK UPH), Tiffney Tyara Setyoko, meraih Juara 1 Program Sarjana Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Tingkat Nasional 2026.

Kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat nasional itu diselenggarakan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Prestasi itu memiliki arti khusus karena Tiffney menjadi mahasiswa pertama dari perguruan tinggi swasta (PTS) yang berhasil meraih Juara 1 Pilmapres Nasional sejak kompetisi tersebut diselenggarakan pada 2014.

Mahasiswi Pendidikan Dokter UPH angkatan 2023 tersebut mewakili UPH dan LLDIKTI Wilayah III setelah sebelumnya meraih Juara 1 Pilmapres Tingkat Wilayah.

Dari ratusan mahasiswa yang mengikuti proses seleksi di 17 wilayah LLDIKTI, 60 di antaranya melaju ke tingkat nasional dan akhirnya terpilih 19 finalis dari berbagai perguruan tinggi Indonesia.

Pada tahap final yang berlangsung pada 4–7 Agustus 2026, para peserta dinilai bukan hanya berdasarkan prestasi akademik, tetapi juga capaian unggulan, gagasan kreatif dan inovatif, kemampuan analitis, kepemimpinan, komunikasi, wawasan umum, presentasi, wawancara, serta kemampuan berbahasa Inggris.

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Dalam Pilmapres Nasional 2026, Tiffney membawa gagasan “Smart Febrile Patch”, wearable sensor non-invasif berbasis keringat yang dirancang untuk membantu skrining dini tingkat keparahan penyakit infeksi yang ditandai dengan demam.

"Gagasan ini dilatarbelakangi persoalan nyata di masyarakat: demam merupakan salah satu gejala awal berbagai penyakit infeksi, tetapi masyarakat sering kali tidak memiliki parameter obyektif yang sederhana untuk mengetahui kapan suatu kondisi memerlukan perhatian medis lebih lanjut," kata Tiffney dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (10/8).