jpnn.com, BANDUNG - bank bjb menorehkan prestasi dengan meraih gelar Juara Umum Festival Olahraga, Budaya, dan Seni (FOBS) Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Barat 2026.

Capaian ini menjadi bukti semangat, kekompakan, serta partisipasi aktif insan bank bjb dalam membangun budaya kerja positif melalui kegiatan olahraga, seni, dan budaya.

Penyerahan gelar Juara Umum dilaksanakan bersamaan dengan seremoni penutupan Fun Walk sekaligus Festival Olahraga, Budaya, dan Seni FKIJK Jawa Barat 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Umum FKIJK Jawa Barat Darwisman, kepada Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, beserta jajaran manajemen bank bjb.

Kegiatan itu turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, serta perwakilan berbagai institusi perbankan lainnya.

Prestasi tersebut menjadi momentum bagi bank bjb untuk memperkuat kebersamaan di lingkungan perusahaan sekaligus membangun hubungan yang lebih erat dengan berbagai institusi di industri jasa keuangan.

Baca Juga: bank bjb Perkuat Dukungan bagi Sektor Pertanian melalui Kerja Sama Strategis dengan HKTI

Dalam penyelenggaraan FKIJK Jawa Barat 2026, bank bjb mengirimkan kontingen sebanyak 90 orang untuk berpartisipasi dalam berbagai cabang kompetisi olahraga, seni, dan budaya.

Seluruh peserta merupakan representasi semangat insan bank bjb dalam memberikan kontribusi positif sekaligus membawa nama baik perusahaan pada ajang yang mempertemukan berbagai lembaga jasa keuangan di Jawa Barat.