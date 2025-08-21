Raih Kemenangan di Tingkat Global, PMO Pegadaian Sabet Penghargaan Terbaik Asia-Pasifik
jpnn.com, JAKARTA - Project Management Office (PMO) Pegadaian berhasil menyabet gelar PMO Global Awards 2025 untuk kategori Asia-Pasifik.
Penghargaan bergengsi yang digelar oleh Project Management Institute (PMI) ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian mampu bersaing dengan perusahaan terkemuka dari berbagai negara di dunia.
PMO Global Awards oleh PMI merupakan ajang tahunan yang memberikan pengakuan kepada tim dan pemimpin PMO terbaik di dunia.
Proses penilaian dilakukan secara ketat oleh para expert di bidang PMO dari berbagai negara, dengan fokus pada paparan perjalanan transformasi PMO perusahaan, metodologi, dampak terhadap organisasi, serta kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan.
Kemenangan Pegadaian di kategori Asia-Pasifik ini menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola proyek strategis secara efektif, sejalan dengan visi transformasi yang sedang dijalankan.
Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan merasa bangga atas pencapaian ini.
"Penghargaan ini bukan hanya kebanggaan bagi Pegadaian, tetapi juga bagi Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa PMO Pegadaian mampu bersaing ditingkat global, mendukung transformasi perusahaan, dan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan," ujar Damar.
Penghargaan ini semakin memotivasi Pegadaian untuk terus memperkuat peran PMO sebagai motor penggerak transformasi perusahaan.
PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Simak selengkapnya.
