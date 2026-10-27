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Raih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan Kemiskinan

Raih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan Kemiskinan
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Mandaya Award dari Menko Muhaimin Iskandar di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Mandaya Award dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.

Dalam kategori tersebut, Jawa Tengah bersanding dengan tiga provinsi lain yaitu Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Puncak Penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2026.

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Acara tersebut dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri dan wakil menteri terkait lainnya.

Luthfi mengatakan penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan kepada provinsi Jateng yang telah melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai cara, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat.

"Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Awards, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan oleh Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota," kata Luthfi.

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Sebagai informasi, angka kemiskinan di Jawa Tengah per Maret 2026 tercatat 9,21% atau 3,29 juta penduduk. Angka tersebut turun 0,18% dibandingkan September 2025 sebesar 9,39%.

Capaian penurunan ini perlu terus dijaga melalui kolaborasi dari berbagai stakeholder. Mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Baznas Jateng, termasuk sektor swasta melalui program Corparate Social Responsibility (CSR).

Pemprov Jateng meraih penghargaan Mandaya Award dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinaan.

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