Raih Penghargaan CX100, Bank Mandiri Dinobatkan sebagai BUMN dengan Layanan Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan nasabah tumbuh dari pengalaman yang mereka rasakan dalam setiap interaksi.

Kemudahan akses dan layanan hingga kepastian memperoleh solusi untuk berbagai kebutuhan, baik sehari-hari maupun bisnis menjadi pertimbangan konsumen.

Pengalaman layanan yang mudah, andal, dan relevan dengan kebutuhan tersebut terus dihadirkan Bank Mandiri, yang dinobatkan sebagai BUMN dengan layanan terbaik dalam ajang Danantara CX100.

Dalam ajang tersebut, Bank Mandiri meraih dua penghargaan, yakni Grand Champion, peringkat pertama skor layanan tertinggi pada seluruh sektor BUMN dalam Top Danantara Indonesia CX100 BUMN serta Sector Champion untuk kategori Financial Services.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Bank Mandiri dalam mengembangkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah di berbagai titik interaksi, sejalan dengan semangat Danantara “Melayani Sepenuh Hati”.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan kualitas layanan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan nasabah. Karena itu, Bank Mandiri terus mengembangkan layanan yang mudah diakses, andal, dan nyaman, dengan memahami kebutuhan nasabah serta menghadirkan solusi yang tepat dalam setiap interaksi.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi seluruh Mandirian yang terus menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan, masukan, dan kritik dari masyarakat yang menjadi bahan evaluasi agar nasabah dapat terus bertransaksi dengan mudah, aman, dan nyaman serta memperoleh solusi yang tepat,” ujar Henry, dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).

Lebih lanjut, Henry menyebutkan, penghargaan Danantara CX100 menjadi pemacu bagi Bank Mandiri untuk terus meningkatkan kepuasan nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip layanan perseroan yang mengedepankan pengalaman perbankan yang Cepat, Mudah, Aman, Nyaman, dan Menyenangkan.