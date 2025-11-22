Raih Penghargaan Internasional di Forum H20, Kepala BPJPH Sebut Nama Prabowo
jpnn.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI kembali menorehkan prestasi di kancah global.
Pada gelaran Halal20 International Halal Summit 2025 di Afrika Selatan, Kepala BPJPH RI menerima International Recognition Award sebagai bentuk penghargaan atas kepemimpinannya sehingga membawa kontribusi signifikan BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal dunia.
Penghargaan ini diberikan oleh penyelenggara H20 sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif BPJPH RI dalam mendorong harmonisasi standar halal, memperluas kerja sama internasional, serta memajukan tata kelola halal yang inklusif dan berkelanjutan.
Penghargaan yang diserahkan di Afrika Selatan tersebut diterima oleh Ketua Delegasi Indonesia di forum H20 Fertiana Santi karena Haikal Hasan berhalangan hadir pada forum H20 tersebut.
Nah, hari ini diterimakan kepada Haikal Hasan, disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qudori, dan jajaran pejabat utama BPJPH, Kantor Staf Presiden, dan Badan Komunikasi Pemerintah. Penyerahan award dilaksanakan dalam acara Media Gathering Bersama Kepala BPJPH di FX Sudirman, Jakarta.
Menerima International Recognition Award, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Indonesia di mata dunia.
“Penghargaan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen beliau dalam penguatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal selama ini terbukti memberikan dampak besar terhadap meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia,” ungkap Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Jumat (21/11).
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak dalam ekosistem halal Indonesia.
