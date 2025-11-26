Raih Penghargaan, Menteri Fadli Zon Berkomitmen Menjaga Kekayaan dan Kebangkitan Kebudayaan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Meski Kementerian Kebudayaan baru berdiri, namun keberhasilannya menjaga nilai-nilai kebudayaan mendapat apresiasi.

Salah satunya dengan meraih penghargaan Detik Awards 2025 dengan katagori Tokoh Penggerak Ekosistem Pelindungan Kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan melalui kepemimpinan Fadli Zon dinilai berhasil dalam upaya memperkuat sistem pelindungan kebudayaan nasional yang tangguh dan berkelanjutan, yang menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang hidup dan dinamis.

Kepemimpinannya Fadli Zon dinilai konsisten menggerakkan sinergi lintas direktorat dan pemangku kepentingan dalam upaya memelihara, menjaga, mendata, dan mengamankan warisan budaya bangsa.

Bahkan menurutnya melalui Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan akan tetap konsisten menggerakan sinergi lintas direktorat dan pemangku kepentingan dalam upaya memelihara, menjaga, mendata, dan mengamankan warisan budaya bangsa, di antaranya Pelindungan Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), Pewarisan Pengetahuan dan Nilai-nilai Luhur Warisan Budaya.

Penghargaan langsung diterima langsung Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Fadli Zon mengaku apresiasi atas penghargaan kepada dirinya sudah menjadi tugas kewajiban sebagai Menteri Kebudayaan melaksanakan amanah menjaga dan memelihara kebudayan.

Sebagai kementerian baru, kata Fadli penghargaan bukan untuk dirinya melainkan untuk Kementerian Kebudayaan.