Raih Penghargaan PR 2026, PANI Terus Perkuat Transparansi & Tata Kelola Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Transparansi informasi dan tata kelola perusahaan menjadi bagian penting dalam perjalanan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mengembangkan bisnisnya.

Komitmen itu memperoleh pengakuan melalui Popular PR Persons Awards 2026 pada ajang Indonesia Public Relations Summit 2026 & 7th Popular Public Relation Persons Awards 2026.

Penghargaan dari The Iconomics Media bersama Axia Research itu diberikan dalam acara yang berlangsung di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada 6 Agustus 2026.

Penghargaan yang mengusung tema “Komunikasi Empati: Narasi dan Strategi” itu memberikan apresiasi kepada insan public relations yang berperan membangun hubungan berkelanjutan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

Bagi PANI, penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas strategi komunikasi korporasi yang diarahkan untuk mendukung keterbukaan dan tata kelola perusahaan.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan perseroannya berupaya menjaga komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui informasi yang kredibel dan transparan.

“Penghargaan ini menjadi cerminan atas komitmen Perseroan dalam mengedepankan komunikasi korporasi yang transparan, kredibel, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Sugianto.

PANI memandang penyampaian informasi yang akurat, konsisten, dan tepat waktu dibutuhkan dalam membangun hubungan dengan investor, regulator, media, maupun masyarakat. Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya perseroan mmperkuat penerapan good corporate governance (GCG).