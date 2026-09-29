Raih Perak Asian Games 2026, Amri/Nita Siap Menantang Dominasi Ganda Campuran Dunia
jpnn.com - Pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah hampir menciptakan kejutan pada Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis perorangan.
Ganda campuran peringkat ke-17 dunia itu harus puas meraih medali perak seusai kalah dari wakil China Jiang Zhenbang/Wei Yaxin pada partai final. Amri/Nita menyerah dua gim langsung dengan skor 19-21, 8-21 di Ichinomiya Gymnasium, Selasa (29/9/2026).
Bagi Amri/Nita, medali perak tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya.
Apalagi, perjalanan mereka di Asian Games 2026 diwarnai kemenangan atas sejumlah pasangan kuat. Salah satunya Feng Yanzhe/Huang Dongping dari China yang sebelumnya belum pernah mereka kalahkan.
"Pengalamannya, kemarin peringkat satu dunia kami bisa kalahkan. Sebelumnya kami lima kali kalah beruntun, terus kemarin bisa pecah telur," ujar Amri.
Juara Indonesia Masters 2024 Super 100 di Surabaya itu berharap pencapaian tersebut bisa membuat mereka tampil lebih konsisten pada turnamen berikutnya.
Kepercayaan diri Amri/Nita juga bertambah setelah sebelumnya meraih medali perunggu pada BWF World Championships 2026.
Sebelumnya, Amri/Nita juga mampu mencapai semifinal saat tampil di India. Namun, langkah mereka terhenti setelah kalah dari Feng Yanzhe/Huang Dongping (China) dengan skor 22-20, 14-21, 20-22.
Raihan medali perak pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menjadi motivasi keduanya menatap
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