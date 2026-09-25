Raih Peringkat 4 Nasional, Kota Tangerang Terima Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 dari Bappenas

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang kembali menorehkan Torehan prestasi kembali dicatat di tingkat nasional.

Setelah melalui rangkaian proses penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026, Kota Tangerang berhasil menempati posisi ke-4 terbaik se-Indonesia dan menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Rabu (30/9/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, dalam rangkaian penyerahan PPD Tahun 2026. Capaian ini menjadi apresiasi atas konsistensi Kota Tangerang dalam menghadirkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inovatif, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, menyampaikan bahwa pencapaian posisi ke-4 terbaik nasional menjadi sebuah kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemkot Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

“Alhamdulillah, Kota Tangerang berhasil meraih posisi ke-4 terbaik se-Indonesia dari 86 kota yang mengikuti ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2026. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus apresiasi atas kerja bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder dalam menjalankan pembangunan di Kota Tangerang,” ujar Yeti.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian, tetapi menjadi dorongan untuk terus memastikan setiap proses perencanaan pembangunan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

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“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan. Yang paling penting adalah bagaimana setiap kebijakan dan program yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dalam tahapan penilaian PPD 2026, program Gampang Sekolah menjadi salah satu inovasi yang dipaparkan Kota Tangerang. Program tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah dalam memperluas akses pendidikan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta capaian pembangunan di berbagai sektor.