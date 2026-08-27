Raih PIA 2026, Inti Solar Dukung Properti Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Inti Solar, produk pemanas air tenaga surya atau Solar Water Heater, meraih Properti Indonesia Award (PIA) 2026 atas kualitas, inovasi, profesionalitas, reputasi, dan kontribusinya terhadap perkembangan industri properti di Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima Direktur Utama PT Intisarana Adisejahtera, produsen Inti Solar, Yoseph Chandra dalam seremoni PIA 2026 di Mutiara Ballroom, JW Marriott Hotel Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (26/8).

Yoseph mengatakan penghargaan tersebut relevan dengan perkembangan industri properti yang kini tidak hanya mengutamakan desain, nilai premium, dan skala proyek.

"Properti modern juga dituntut untuk makin efisien, nyaman, cerdas, dan berkelanjutan, seperti yang diberikan Inti Solar,” kata Yoseph.

Bagi Inti Solar, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pemanas air merupakan utilitas utama dalam properti modern, bukan sekadar pelengkap.

Sistem pemanas air yang tepat dinilai dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan efisiensi energi, sekaligus menekan biaya operasional dalam jangka panjang.

Inti Solar telah mengembangkan produk berbasis energi matahari sejak 1960 dengan konsep “Air Panas Tanpa Listrik”.

Dengan desain yang sesuai, produk tersebut diklaim dapat mengandalkan tenaga matahari tanpa penggunaan pemanas listrik cadangan dalam kondisi normal.