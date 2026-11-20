jpnn.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Harmonisasi dan Kelembagaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Reza Aditiyas Ananda menyatakan siap memperkuat tata kelola pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa.

Hal itu diungkapkan Reza setelah meraih Predikat Istimewa dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Dia juga mengatakan bakal mendukung transformasi tata kelola pembangunan infrastruktur strategis nasional melalui inovasi kebijakan yang konkret dan terukur.

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Dalam PKN Tingkat I, Reza mengusung proyek perubahan “Pembangunan Infrastruktur Giant Sea Wall Pantura Jawa Berbasis Kajian Hukum dan Lingkungan Strategis (Pilot Project Kawasan Sayung, Demak).”

Proyek ini menghasilkan inovasi Gerbang Kepatuhan Strategis Pra-Pembangunan (GKSP), yaitu mekanisme pengujian kesiapan pembangunan untuk memastikan kepastian hukum, kesesuaian kebijakan, perlindungan lingkungan, dan kesiapan kelembagaan sebelum keputusan pembangunan diambil.

“GKSP diperkuat melalui lima instrumen utama, yakni pedoman GKSP, matriks kepatuhan strategis, daftar periksa bukti kepatuhan, register risiko strategis, serta lembar keputusan dan rekomendasi tindak lanjut,” jelas Reza.

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Menurut dia, kelima instrumen tersebut dirancang untuk memperkuat harmonisasi regulasi, memperjelas koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pembangunan sejak tahap perencanaan.

“Pembangunan infrastruktur strategis tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknis dan pembiayaan,” ujar dia.