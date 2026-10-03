Raih Project of The Year Indonesia 2026, PIK2 Terus Perkuat Ekosistem Bisnis & MICE

jpnn.com - JAKARTA - Strategi dan konsistensi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mengembangkan kawasan terpadu kembali memperoleh pengakuan bergengsi. Konsep itu mengantar PIK2 meraih Project of the Year Indonesia 2026 dalam Indonesia Real Estate Awards by Lamudi 2026.

Penghargaan bonafide itu diterima CEO Agung Sedayu Group (ASG) Steven Kusumo dalam acara yang berlangsung di The Langham Jakarta pada 25 September 2026. Indonesia Real Estate Awards merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan Dot Property Group bersama Lamudi dan menjadi bagian dari Southeast Asia Real Estate Awards.

Ajang tersebut memberikan apresiasi kepada proyek, pengembang, serta perusahaan properti berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas, inovasi, desain, keberlanjutan, hingga visi pengembangan. Penghargaan untuk PIK2 datang ketika fungsi kawasan terus berkembang.

Bukan lagi sebatas lokasi hunian, PIK2 juga mengintegrasikan kawasan residensial dengan pusat bisnis, area komersial, fasilitas pendidikan, kuliner, rekreasi, ruang publik, hospitality, serta industri MICE (meetings, incentives, conferences, dan exhibitions).

Steven Kusumo dalam sambutannya menyatakan konsep kota mandiri telah menjadi bagian dari rencana pengembangan PIK2 sejak awal. “Sejak kami merancang PIK2 sebagai sebuah project, kami sudah ada ambisi maupun sebuah bayangan bahwa kami harus membuat sebuah kota mandiri yang world class,” katanya.

Steven menjelaskan ASG berupaya menerapkan standar internasional tersebut pada berbagai elemen kawasan. “Mau itu dari sisi convention yang world class, residential yang world class, juga secara infrastruktur yang world class,” tutur pengusaha yang masuk jajaran peraih penghargaan Fortune ‘40 Under 40’ 2026 itu.

MICE Jadi Penguat Aktivitas Ekonomi

Salah satu fasilitas yang kemudian menjadi penggerak baru aktivitas PIK2 ialah Nusantara International Convention Exhibition atau NICE.