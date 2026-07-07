Raih Rating A+++ Bappebti, Valbury Perkuat Edukasi dan Optimisme Market Q3

jpnn.com, JAKARTA - Valbury (Valbury Asia Futures), perusahaan pialang berjangka terpercaya di Indonesia meraih rating A+++ dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Penghargaan tertinggi ini menjadi bukti nyata atas komitmen perusahaan dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan regulasi demi pelayanan terbaik kepadai nasabah.

Penilaian yang dilakukan secara berkala oleh Bappebti tersebut mencakup aspek kepatuhan, stabilitas perusahaan, pengawasan transaksi, proses internal, hingga perlindungan nasabah.

Pencapaian ini menjadi momentum berharga bagi Valbury untuk terus memaksimalkan pelayanan dan memperluas jangkauan pasarnya di kuartal ketiga (Q3) 2026, disertai dengan rangkaian roadshow edukasi di berbagai kota besar di Indonesia.

Menyusul kesuksesan roadshow di awal tahun lalu di Pontianak, Semarang, Solo, Surabaya dan bulan Juni di Bali yang berhasil menarik antusiasme ratusan peserta, Valbury kini bersiap melanjutkan agenda roadshow berikutnya pada bulan Juli hingga November mendatang.

Kota-kota seperti Makassar, Medan, Bandung, dan Jakarta menjadi tujuan selanjutnya guna mengampanyekan literasi keuangan dan pemahaman industri perdagangan berjangka komoditi.

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"Rating A+++ dari Bappebti ini adalah buah dari kepercayaan nasabah dan kerja keras seluruh tim dalam memberikan pelayanan terbaik untuk menghadirkan ekosistem trading yang sehat. Namun, bagi kami peringkat ini bukan akhir dari pencapaian, melainkan tanggung jawab besar untuk terus memaksimalkan pelayanan serta mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Lewat roadshow yang telah dan akan berjalan, kami ingin memastikan masyarakat di berbagai daerah mendapatkan edukasi dan memiliki akses literasi yang sama terhadap peluang di pasar berjangka komoditi," kata Head of Marketing & Communication Valbury Caroline Haryono.

Menutup Kuartal II (Q2) 2026, Tim riset Valbury mencatat adanya dinamika pasar yang sangat aktif, didorong oleh pergerakan volatilitas tinggi pada komoditas Emas (XAU/USD) serta pergerakan indeks saham global dan saham-saham teknologi AS.