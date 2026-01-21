Raih Rating ESG A, Pertamina Patra Niaga Perkuat Komitmen Keberlanjutan Menuju NZE 2060

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga kembali mendapat pengakuan internasional dengan diraihnya Rating ESG A dari MSCI ESG Research LLC (MSCI).

Pemberian rating tersebut berdasarkan hasil penilaian per Desember 2025, yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan skor BBB.

Dalam hasil MSCI ESG Rating 2025, kinerja Carbon Emissions Pertamina Patra Niaga mencatat capaian yang sangat kuat dengan skor maksimal 10 (best in class) dan berada di kuartil teratas dibandingkan perusahaan sejenis di industri Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storage. Perusahaan berhasil mempertahankan skor sempurna tersebut, konsisten dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Komitmen tersebut tercermin dalam upaya berkelanjutan perusahaan untuk menjalankan operasional yang bertanggung jawab, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menghadirkan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di seluruh wilayah operasional.

Implementasi Aspek Environmental tercermin dalam produk-produk Pertamina Patra Niaga yang ramah lingkungan seperti Sustainable Aviation Fuel dan Pertamax Green, penerapan Aspek Social diimplementasikan dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendapatkan predikat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), serta penerapan Aspek Governance melalui evaluasi dan perbaikan tata kelola perusahaan.

“Penerapan praktik ESG di seluruh lini bisnis merupakan prioritas utama kami dalam mewujudkan perusahaan energi bertaraf global. Hal ini kami jalankan melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, mendistribusikan produk yang lebih ramah lingkungan, serta kontribusi sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Mars Ega.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso sebagai direktur pelaksana program dan inisiatif ESG menyampaikan capaian Rating ESG A ini mencerminkan konsistensi dan komitmen perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis yang berkelanjutan.