Raih Sertifikasi Green Key, The Ritz-Carlton Bali Perkuat Komitmen yang Bertanggung Jawab

jpnn.com, BALI - The Ritz-Carlton, Bali, meraih sertifikasi Green Key, sebuah standar internasional yang mengakui komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penerapan operasional berkelanjutan di industri pariwisata.

Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan resor dalam menerapkan praktik yang lebih bertanggung jawab di berbagai aspek operasional, sekaligus menjaga kelestarian alam dan mendukung masyarakat lokal yang turut membentuk keunikan Bali sebagai destinasi dunia.

Dikelola oleh Foundation for Environmental Education (FEE), Green Key merupakan salah satu program sertifikasi keberlanjutan terkemuka bagi pelaku industri pariwisata. Sertifikasi ini diberikan kepada properti yang memenuhi kriteria lingkungan yang telah ditetapkan serta menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Baca Juga: The Ritz Carlton Bali Siap Persembahkan Kemeriahan Selebrasi Musim Liburan

Bagi The Ritz-Carlton, Bali, keberlanjutan diwujudkan melalui berbagai keputusan dan langkah nyata dalam operasional sehari-hari. Mulai dari pengelolaan sumber daya secara lebih bijaksana dan pengurangan limbah, hingga mendukung produsen lokal serta berkontribusi bagi masyarakat sekitar.

Berbagai inisiatif ini mencerminkan komitmen resor untuk menjaga kelestarian destinasi sekaligus menghadirkan pengalaman menginap yang istimewa bagi setiap tamu.

"Kami menyambut baik pencapaian sertifikasi Green Key sebagai bentuk pengakuan atas upaya seluruh Ladies and Gentlemen kami dalam menerapkan praktik operasional yang lebih bertanggung jawab. Sebagai resor yang berada di Bali, kami menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam serta mendukung masyarakat yang turut membentuk karakter khas pulau ini. Keberlanjutan merupakan perjalanan yang terus kami jalani. Pengakuan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus belajar, menyempurnakan praktik operasional, dan mengambil keputusan secara bijaksana demi memberikan kontribusi positif bagi destinasi tempat kami berada," ujar General Manager The Ritz-Carlton, Bali, Go Kondo.

Komitmen The Ritz-Carlton, Bali, terhadap keberlanjutan tercermin dalam sejumlah aspek utama operasional resor, di antaranya pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kertas, konservasi air, pengelolaan pangan secara bertanggung jawab, dan mendukung masyarakat lokal.

Di The Ritz-Carlton, Bali, layanan perhotelan mewah berjalan selaras dengan kepedulian terhadap kelestarian alam dan masyarakat lokal yang menjadikan Bali begitu istimewa.